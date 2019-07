Lamine Gassama, qui figure dans l’équipe type de la CAF ainsi que quatre de ses coéquipiers à savoir Koulibaly, Sabaly, Gana Gueye et Sadio Mané, fait partie des meilleurs passeurs de cette CAN Egypte 2019.

Le latéral droit sénégalais est auteur de deux passes décisives à égalité avec Abdul Rahman Baba (Ghana) et Sébio Soukou (Bénin). Lamine Gassama a joué un rôle déterminant pour le Sénégal dans cette CAN. Le meilleur joueur du tournoi, Ismael Bennacer et Franck Kessié se partagent les honneurs avec trois passes décisives chacun. Et contrairement à Bennacer et beaucoup d’autres, Gassama n’a disputé que cinq matches, puisqu’il était sur le banc contre la Tanzanie et face à l’Algérie lors de la deuxième journée.

Le concurrent direct de Wagué a démarré la compétition sur le banc avant de s’imposer contre le Kenya lors de la troisième journée. Depuis lors, Gassama n’est pas sorti des titulaires. L’arrière droit sénégalais a récemment reconnu avoir eu des difficultés à ses débuts en équipe nationale, admettant que les critiques lui ont permis de bien progresser.

The best player in the tournament, @IsmaelBennacer and Franck Kessié share the top assists accolade with 3⃣ each.#TotalAFCON2019 #CelebrateAfrica pic.twitter.com/UEWs2ggRsN — CAF (@CAF_Online) July 20, 2019

