La CAN 2019 a livré son verdict ce vendredi au stade international du Caire. Pour la deuxième fois de son histoire, l’Algérie remporte le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations. De même, pour la deuxième fois, le Sénégal perd la finale d’une phase finale. Le Sénégal, finaliste malheureux, en plus de la médaille d’argent, repart avec le « Prix fair-play ».

A la fin de la cérémonie de remise de trophée au vainqueur de la compétition, des prix individuels ont été attribués aux joueurs qui ont marqué la CAN 2019 de part leur talent. Le Sénégal a reçu deux distinctions : le milieu de terrain Krepin Diatta a été nommé meilleur jeune joueur du tournoi, et l’équipe a été nommée pour le prix du fair-play.

Avec cette récompense individuelle « Meilleur jeune de la CAN 2019 », le très virevoltant milieu de terrain sénégalais, Krépin Diatta, se distingue ainsi dans cette CAN. Malgré son jeune âge, le joueur de Bruges a étalé toute sa classe et son talent durant cette CAN et surtout lors du premier match de la Coupe d’Afrique face à la Tanzanie. Considéré comme le nouveau Sadio Mané, Diatta est la révélation de la compétition.

