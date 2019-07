L’équipe nationale du Sénégal vient de fouler le sol de l’aéroport Léopold Sédar Senghor, après sa désillusion au Caire face aux Fennecs de l’Algérie (1-0) en finale de Coupe d’Afrique des Nations.

Médailles d’argent au cou, Aliou Cissé et ses hommes ont été accueillis à leur descente de l’avion spécial qui les a ramenés du Caire, par de nombreux supporters notamment ceux du 12e gaindé et de « Allez Casa ». Accompagnés par les fédéraux et le Ministre du Sport, les vices champions d’Afrique sont en ce moment en route vers le palais de la République où les attend le Président Macky Sall.

Wiwsport.com