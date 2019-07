Après la défaite face à l’Algerie ce soir au stade international du Caire, le sélectionneur des lions Aliou Cissé est revenu sur ce revers et son avenir avec l’équipe nationale du Sénégal.

Au micro de wiwsport.com le technicien sénégalais affirme qu’il faut être régulier dans ces grands rendez-vou. « Ce qui nous manque est de continuer à être régulier. La dernière fois c’était en 2002, l’expérience de ses grands rendez-vous demande à y être souvent pour gagner cette CAN. Sur ces 17 ans on n’a pas été régulier, mais sur les 5 dernière années, l’équipe est en progression. On ne doit pas tout remettre en cause. »

Par rapport à son avenir avec cette équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé estime que ce n’est pas le moment d’aborder ce sujet.

« C’est une défaite et ce n’est pas le moment de parler de mon avenir. Cela faisait 17 ans qu’on n’avait pas joué une finale. Mais avec des générations, on a connu des déceptions et des discussions. Maintenant, ce n’est pas le plus important. Je pense que le plus important c’est le fait que les garçons ont donné beaucoup. J’ai la confiance de la Fédération et ce qui est important c’est le peuple. »

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)