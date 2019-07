La Coupe d’Afrique des nations 2019 s’est achevée avec la victoire de l’Algérie face au Sénégal le 19 juillet (1-0) et avec un nouveau record de buts marqués.

Pour la première fois en 62 ans d’existence, les joueurs engagés en Egypte ont inscrit 102 buts. Un record à relativiser toutefois. La moyenne de buts/match a rarement été aussi basse. Enfin, l’Algérie règne à nouveau sur l’Afrique. Vingt-neuf ans après leur finale gagnée face au Nigeria, les Fennecs ont remis la main sur la Coupe d’Afrique des nations. En finale de cette CAN 2019, face au Sénégal, les hommes Djamel Belmadi l’ont emporté (1-0) au Caire.

La clôture de cette 32e CAN est l’occasion de faire les comptes. Et ça y est : le record de buts inscrits est tombé en Egypte. Entre l’unique réalisation de l’Egyptien Trezeguet face au Zimbabwe (1-0) lors du premier match le 21 juin et le dernier but marqué par l’Algérien Baghdad Bounedjah contre le Sénégal lors de la finale, les filets ont souvent tremblé. Au total, 102 buts ont été inscrits durant la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

C’est la première fois que la barre symbolique des 100 buts a été franchie. Ce total a été atteint lors des demi-finales. Et quel but ! Lors du face-à-face entre les Fennecs algériens et les Super Eagles nigérians (2-1), Odion Ighalo, le meilleur réalisateur du tournoi, a marqué le 99e, égalant le précédent record de la CAN 2008 (voir plus bas) et égalisant par la même occasion. Et le 100e but a été inscrit dans les dernières secondes par Riyad Mahrez, d’un coup franc entré dans la légende du football algérien.

Le 101e a été marqué, une fois de plus, par Ighalo lors de la petite finale gagnée par le Nigeria contre la Tunisie (1-0). Le 102e et dernier, enfin, est donc à mettre au crédit de Baghdad Bounedjah après 1’20 de jeu lors de la finale remportée par les Guerriers du désert face aux Lions de la Téranga.

Cette CAN 2019, elle, a été la première à attirer un total de 24 équipes, contre 16 d’ordinaire. 52 matches furent donc disputés au pays des Pharaons cette année, contre 32 matches pour les CAN précédentes. Conséquence logique : avec plus de matches joués, le record de buts avait bien plus de chances de tomber. C’est ce qui est arrivé.

Edition de la CAN Nombre de buts marqués – Nombre de matches Moyenne de buts/match CAN 2002 48 buts – 32 matches 1,5 CAN 2004 88 buts – 32 matches 2,75 CAN 2006 73 buts – 32 matches 2,28 CAN 2008 99 buts – 32 matches 3,09 CAN 2010 71 buts – 29 matches (3 matches du Togo annulés) 2,45 CAN 2012 76 buts – 32 matches 2,38 CAN 2013 69 buts – 32 matches 2,16 CAN 2015 68 buts – 32 matches 2,13 CAN 2017 66 buts – 32 matches 2,06 CAN 2019 102 buts – 52 matches 1,96

