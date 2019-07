17 ans après la finale qu’il a perdu en tant que joueur face au Cameroun, Aliou Cissé vient de perdre la deuxième dans l’histoire du football sénégalais, mais en tant que sélectionneur de la Tanière. Ce vendredi, les Lions se sont inclinés devant la meilleure équipe de cette CAN Egypte 2019, l’Algérie.

Les Lions du Sénégal ont très vite été surpris dans les premières minutes de la finale. Et comme par coup du sort, c’est la défense sénégalaise qui a souffert dans cette finale de l’absence de Kalidou Koulibaly, est pointé du doigt. En effet, les Algériens ont profité du bénéfice d’un bon pressing pour récupérer un ballon qu’ils vont très bien transformer.

Ne réussissant à produire du jeu, suite à l’ouverture du score concédé, le Sénégal va subir beaucoup de pertes de balle, ce qui a fait le bonheur des Fennecs.

Bien que le rythme ait baissé d’un cran, les Algériens passent par des ballons longs et ne se préoccupent pas de la possession du cuir. Les Sénégalais pour leur part peinent à créer toute action offensive dangereuse vu les approximations techniques. Peinant ainsi à revenir au score dans la première période. Sauf à la 38e minute où Niang tentait avec une volée des 25 mètres, de surprendre le meilleur gardien de but de la CAN.

En seconde période, les deux équipes haussent le rythme avec plusieurs occasions franches ici et là. Les deux formations allongent le jeu sans raison et plus particulièrement côté sénégalais. Les ballons des coéquipiers de Sadio Mané restent imprécis et peu pertinents vu que la pression des Fennecs, . Bien que disposant de réels talent dans l’équipe, les hommes de Cissé n’ont pas vraiment su en profiter pour revenir au score.,

En seconde période, l’Algérie paraît plus ambitieuse en essayant de dominer les Lions mais sans réelle envie. Avec l’avantage qu’ils ont eu en première mi-temps, les Algériens ont réussi a déjouer les plans de jeu du trio médian sénégalais : Saivet-Badou et Gana. Avec l’absence de Koulibaly, le premier relanceur des Lions, Badou Ndiaye avait le rôle dans ce match de faire sortir les balles. Mais trop juste techniquement, ils n’ont pas été inspirés pour causer de réels danger. En attaque, si le Sénégal n’a pas un grand Sadio Mané, il devrait y avoir un serial buteur. Mbaye Niang titularisé depuis le début de la CAN, n’a jamais vraiment semer le danger dans le camp adverse, à l’image de toute sa compétition. La performance du Rennais a été très piètre dans ce tournoi, bien qu’il ait bénéficié de la confiance de son coach depuis le début. Son coéquipier et compatriote, Sadio Mané, attendu en grande pompe par un public déchaîné avant la finale, n’a pas pesé dans cette finale, trop timide. La rédaction de Wiwsport a choisi Youssouf Sabaly comme le meilleur homme côté Sénégalais. Le défenseur bordelais a fait une bonne prestation à l’image de sa Coupe d’Afrique des Nations.

Voici les notes du match des Lions face à l’Algérie

Gomis 5

Sané 5

Kouyaté 4

Sabaly 6

Gassama 5

Saivet 4

Gana 5

Badou 4

Sarr 5

Niang 3

Mané 5