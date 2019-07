A deux semaines de la reprise, Jürgen Klopp s’inquiète de l’état de forme de Sadio Mané, qui joue ce vendredi soir la finale de la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal.

En conférence de presse, Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, a critiqué le calendrier. Dans son viseur, la finale de la CAN et la saison à rallonge de Sadio Mané.

Liverpool joue contre le Borussia Dortmund en amical dans la nuit de vendredi à samedi. Le troisième match amical estival des Reds. Et avant ce rendez-vous aux Etats-Unis contre son ancienne équipe, Jürgen Klopp a critiqué le calendrier en conférence de presse. L’entraîneur des champions d’Europe a notamment évoqué l’absence de Sadio Mané dans la préparation de la saison à venir. Le Sénégalais est mobilisé en Egypte. A 9 000km du Notre-Dame Stadium et de ses coéquipiers, l’attaquant participera à la finale de la CaN au Caire. Le dernier match de sa saison 2018-2019 entamée en août dernier.

