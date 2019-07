Le sélectionneur d’Algérie dans l’émotion a été interrogé à chaud après la victoire de l’Algérie 1-0 en finale de la CAN 2019 face au Sénégal. Pour le Technicien Algérien, c’était un rêve qui vient d’être concrétisé face à une équipe Sénégalaise de qualité.

« Nous avons joué contre le Sénégal qui regorge de grands joueurs. Ça fait longtemps qu’on n’a plus gagné quelque chose. Le premier trophée est gagné depuis 1990.

C’est depuis le match contre le Togo en éliminatoire qu’on a gagné 4-0 qu’il a eu un déclic et on s’est dit que quelque chose peut se passer. Ça fait longtemps qu’on a plus gagné en Afrique et aujourd’hui on a la deuxième étoile.»

Afrique Sports