Avant la finale de la CAN 2019, tous les consultants et anciens footballeurs y vont de leurs commentaires et pronostics. C’est le cas de l’ex international ivoirien Aruna Dindane. Pour lui, les Lions du Sénégal, avec leurs atouts offensifs, seront sacrés champion d’Afrique et vont succéder au Cameroun.

« Sur le papier, pour moi, c’est du 50-50. Je pense que les deux équipes ne parviendront pas à se départager ni à la fin du temps réglementaire, ni des prolongations. Je vois donc le Sénégal devenir champion d’Afrique aux tirs au but« , a-t-il fait savoir dans une interview à Jeune Afrique. Avant d’ajouter : « Ce serra très serré, très disputé. Cela se jouera aussi au mental. L’équipe qui semble la plus complète, c’est l’Algérie. Mais sur une finale, tout est différent. Ce n’est pas parce que les Algériens avaient gagné 1-0 au premier tour qu’ils ont forcément pris un ascendant« .

Selon Aruna Dindane, l’Algérie dispose d’un bon collectif mais friable en défense contrairement au Sénégal.

« L’Algérie joue bien, elle a un gros bloc au milieu, avec un très bon Mahrez et un Guedioura très précieux. Physiquement, c’est puissant. Peut-être que défensivement, elle est peut-être un peu moins solide que le Sénégal, même si, avec l’absence de Koulibaly, celui-ci sera pénalisé. Je pense qu’il y a plus de qualité offensive chez les Lions, avec Mané, Sarr, Niang, Baldé. Même si son jeu est parfois haché…« , a-t-il conclu.

Ancien international ivoirien, Aruna Dindane a inscrit 18 buts en 62 sélections sous les couleurs des Eléphants. Il faisait partie de l’épopée de 2006 qui a été mondialiste et finaliste à la CAN en 2006.

Africatopsports