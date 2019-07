Dans un entretien avec nos confrères du journal Stades, l’ancien adjoint de Bruno Metsu, Abdoulaye Sarr conseille aux hommes d’Aliou Cissé de bien gérer la bataille du milieu, d’être seriens et calmes ce soir contre l’Algérie.

« Même en l’absence du général Koulibaly, je pense que la paire Kouyate-Sane peut hisser au niveau de l’événement. Il faudra être beaucoup plus de présent au niveau de l’impact physique. Il faudra demander à nos joueurs d’utiliser leurs qualités surtout devant, à savoir la vitesse. Leur faire comprendre que si nous gagnons la bataille du milieu, pense que nous pourrons lancer nos rampes qui peuvent faire la différence.

Je pense à Sadio Mané, Ismaila Sarr et Mbaye Niang qui fabrique une défense. Prendre le jeu à son propre compte serait une chose très importante. Il ne faudra pas qu’on laisse l’adversaire réfléchir. Quand on a même une demi-occasion, il ne faudra pas la louper. Le premier but sera déterminant », dixit l’actuel directeur technique de Génération Foot.

