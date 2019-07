L’US Ecole polytechnique de Thiès, promue cette saison et devant retourner en 2ème division, ne compte pas emprunter le chemin du retour. Et pour cause, il y aurait un cas de fraude du Saltigué sur une de ses ex-joueuses.

Actuelle 13e du classement, l’US EPT est condamnée à retourner en D2. Mais le club n’est pas disposé à prendre le chemin du retour puisqu’il dénonce un cas de fraude du Saltigué sur une de ses ex-joueuses qui a porté les couleurs rufisquoises sans pour autant avoir été mutée ou prêtée. Cette dernière, selon le coach Cheikh Ahmed Tidiane Samb, aurait joué six matchs cette saison.

« C’est un cas de fraude manifeste », fait-il savoir dans cet entretien. Ils espèrent donc avoir gain de cause pour rester en première division et comptent même saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) au cas contraire.

Basket221