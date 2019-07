Le Sénégal et l’Algerie se retrouvent pour la deuxième fois dans cette coupe d’Afrique des Nations. Les deux équipes ont logé dans la poule C en début de ce tournoi.

Les fennecs avaient battu les lions en match de poule. Ils se retrouvent en finale et le sélectionneur algérien Belmadi explique au micro de wiwsport.com que son équipe peut perdre cette finale avec la belle équipe sénégalaise en face vendredi prochain.

« C’est envisageable de perdre cette finale. On peut bien la perdre car l’adversaire s’est hissé en finale de cette CAN. Il a été au Mondial 2018 et reste la première nation en Afrique. Et nous, nous avons été éliminés an premier tour de la dernière Can. Donc, c’est envisageable de perdre cette finale » a affirmé Belmadi en conférence de presse.

Par rapport à la préparation de cette rencontre, le technicien algérien annonce qu’ils ont envie de gagner cette finale et d’amener la coupe en Algérie au soir du 19 juillet.

« Nous préparons le match comme les autres. Le ressenti des joueurs et l’approche qu’il y a par rapport à ce match, je pense que c’est clair. L’envie de gagner est là. Maintenant, c’est différent du premier match. Ce n’était pas capital et décisif, mais là, il l’est. Ce sera une finale différente. On n’est plus dans le même état d’esprit. Ni eux, ni nous. Le discours, ça restera entre mes joueurs et moi. Mais on est en train de préparer ce match à tous les niveaux du mieux que l’on peut. On va en finale pour la gagner.»

Il faut rappeler que les deux équipes vont vers une rencontre décisive, un match difficile. Le Sénégal qui n’a jamais gagné cette coupe d’Afrique des Nations depuis les indépendances veut amener ce trophée continent à Dakar.

wiwsport.com

(Mohamed El Amime Diop, envoyé spécial au Caire)