Kalidou Koulibaly ne jouera pas la finale de la coupe d’Afrique des nations entre le Sénégal et l’Algérie. Le défenseur sénégalais est suspendu pour cumul de cartons jaune.

Une perte pour cette équipe sénégalaise car Kalidou fait partie des cadres de cette équipe sénégalaise. En conférence de presse d’avant match, le sélectionneur est revenu sur l’absence du défenseur de Naples.

« Kalidou est un garçon exceptionnel. Pour moi il fait partie des meilleurs défenseurs de ce monde. Avant de le faire venir je l’avais dit viens Tu vas jouer pour le Sénégal on va jouer une finale de CAN et une coupe du monde. Je suis triste qu’il ne joue pas cette finale. C’est un patriote même s’il n’est pas né au Sénégal mais il met en avant l’intérêt de la nation. Demain on jouera aussi pour lui ».

Le Sénégal affronte cette équipe algérienne ce vendredi au stade international du Caire à 19h GMT.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)