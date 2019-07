C’est au bord de la piscine de l’hôtel Arc en Cial à Lac Rose que le colosse de l’écurie Fass a brisé le silence. C’est un Gris 2 très en colère qui en veut à son frère et à certains dirigeants de Fass que Sunu Lamb a rencontré. Battu par Reug Reug, son premier revers de sa carrière, le petit frère du 3ème Tigre de Fass dit tout sans verser dans la langue de bois.

« Ma première défaite ne sortira pas de sitôt dans ma tête. Même si j’ai enregistré d’autres victoires, n’empêche cette défaite me fait vraiment mal. Je suis resté cinq nuits d’affilées sans fermer l’œil. Quant à Gris Bordeaux, je ne l’ai même pas vu durant les cinq mois de préparation. Par contre, le président Abass Ndoye m’a beaucoup soutenu avant le combat. Je n’ose pas le regarder en face. Mais depuis ma défaite, je l’appelle au téléphone en vain ».

Pour aborder sur le conflit qui existe à Fass, il donne raison à Papa Sow et précise : « La lutte est un sport individuel. Mais, après ce combat contre Reug Reug, j’ai compris le choix de Papa Sow. Comme à Fass nous ne sommes pas protégés. Mais chacun a le droit d’aller chercher de l’assurance ailleurs. Fass n’est plus sécurisée. L’écurie est maintenant facile à pénétrer. On n’a plus de secrets. Les autres écuries protègent leurs lutteurs, mais ce n’est pas le cas pour Fass. Les gens découvrent nos défauts facilement ».

Sunu Lamb – Wiwsport.com