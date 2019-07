L’équipe nationale du Sénégal retrouve l’Algérie demain pour la finale de la coupe d’Afrique des Nations qui se jouera au stade international du Caire à 19h GMT.

En conférence de presse d’avant match, Krepin Diatta dégage beaucoup de serenité et de la confiance. Il a participé au mondial U20 et finaliste de la CAN U20 en 2017. Le joueur de Bruges explique au micro de wiwsport.com de toujours rester en contact avec ses anciens coéquipiers qui le motivent pour cette compétition mais aussi pour la finale.

« Je reste en contact avec mes amis, ils me bossent chaque jour et me disent que je suis leur représentant et c’est une fierté d’entendre ces genres de propos. Là on est focus sur la finale et j’espère qu’on fera plaisir aux sénégalais ».

Il avance sur cette finale et estime que c’est un privilège pour lui: « C’est une chance pour moi de participer à une finale de coupe d’ Afrique. Si j’ai la chance de jouer, je vais la saisir. L’essentiel est qu’on se prépare bien pour se match, je suis bien dans ma tête et j’espère qu’on va gagner cette coupe ».

Face à la Tunisie en demi-finale de cette coupe d’Afrique, Aliou Cissé a préféré mettre Krepin sur le côté droit à la placed’Ismaila Sarr qui n’était pas à cent pour cent. Le jeune joueur sénégalais estime qu’il n’a pas de problème par rapport à cela et pourrait s’adapter à n’importe quel poste.

« Par rapport à mon poste, que je joue comme milieu ou sur les côtés, j’essaye de m’adapter. Au FC Bruges je joue comme 5e milieu de terrain soit à gauche ou à droite. Donc si on me met sur les côtés, j’essaye aussi de m’adapter à tous les postes ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amime Diop, envoyé spécial au Caire)