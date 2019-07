Le Sénégal jouera sa deuxième finale de coupe d’Afrique après 2002 ce vendredi au stade international du Caire.

Deux entrsineneurs africains dirigeront ces deux équipes qui se sont battus pour aller jusqu’au bout de cette compétition. En conférence de presse d’avant match, Aliou Cissé explique que c’est une fierté de jouer cette CAN en tant que sélectionneur africain.

« Que cela soit Djamel et moi, de mon côté c’est une fierté c’est un travail qu’on a entamé avec ces jeunes depuis 4 ans. Nous sommes en finale. Maintenant je ne suis pas trop sur l débat entraîneur local et expatrié. Il y’a des expatriés qui font du bon boulot. C’est vrai Djamel et moi nous sortons du crue, mais le football est universel. Me concernant il y’a notre président de fédération qui nous a fait confiance ».

Aliou avance et confie que l’objectif de cette génération est remporter le trophée au soir du 19 juillet. Il explique qu’entre 2002 et 2019 il y’a eu beaucoup de déceptions et que ses poulains veulent gagner la coupe.

« 2002 c’est long, beaucoup de nos garçons avaient 5, 6 ans, beaucoup de larmes beaucoup de déception, beaucoup de larmes. Ces garçons veulent relever le défi. On espère gagner la can ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amime Diop, envoyé spécial au Caire)