Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (FIFA) est présent en Egypte depuis quelques jours et sera en tribunes pour assister à la finale de cette CAN prévue ce vendredi à 19h.

Sans surprise, il n’a pas voulu prendre parti avant la rencontre. « L’Algérie est une grande équipe, elle est en finale, a-t-il indiqué hier devant la presse. « Félicitations à elle, mais au Sénégal aussi. Bonne chance à tout le monde, surtout à l’arbitre ! ». L’officiel dont la plus haute autorité du football mondial fait allusion n’est désormais personne d’autre que le camerounais, Alioum Alioum. Suite à une rectification de la CAF, l’arbitre sud-africain Victor Gomes ne dirigera pas cette grande finale, Sénégal/Algérie.

Rappelons que la petite finale de cette CAN Egypte 2019 s’est déjà jouée entre la Tunisie et le Nigeria. Plombée par une énième bourde de son gardien de but, la Tunisie s’est inclinée hier (1-0), sur une réalisation de l’incontournable Odion Ighalo, meilleur buteur de la compétition pour le moment avec 5 buts. Les Super Eagles se sont donc emparés de la médaille de bronze.

La grande finale entre les hommes d’Aliou Cissé et ceux de Belmadi est prévue demain à partir de 19h au stade international du Caire.

