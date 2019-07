Apres son but hier, contre la Tunisie, l’attaquant nigériane Odion Ighalo est plus que jamais sur la bonne voie pour terminer meilleur buteur de la compétition.

C’est la première fois depuis 09 qu’un joueur de la compétition atteint la barre des 5 buts à la Can puisque le dernier à y être parvenu était l’égyptien Mohamed Nagy Gedo (5buts) lors de l’édition 2010. Signalons tout de même qu’Ighalo a l’avantage d’avoir disputé un match de plus (7) grâce au passage à 24 équipes et à l’instruction des 8 es de finale.

Grace à cette réalisation , l’attaquant du Shanghai Shenhua totalise 5 buts de la compétition , dont il est l’actuel meilleur buteur devant Mahrez, Ounas, Mané(qui disputeront la finale vendredi) et Bakambu, qui comptent 3 buts.

wiwsport.com