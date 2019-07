Le Sénégal est battu par l’Algerie lors de la deuxième journée de cette coupe d’Afrique des Nations. Les fennecs ont attu les lions (1-0) pour occuper la première place du groupe C.

Les deux équipes ont continué leurs progressions dans ce tournoi pour encore se retrouver en finale de cette CAN. Pourtant à la fin de la rencontre, Alfred Ndiaye avait confié au micro de wiwsport.com « j’espère qu’on va retrouver cette équipe d’Algerie et en quart ou demi-finale ». Cette fois-ci c’est pour la finale vendredi prochain au stade international du Caire.

En conférence de presse d’avant le sélectionneur des lions est revenu sur cette défaite. Aliou Cissé estime que ce revers face aux fennecs les a beaucoup servi et a même permis à son équipe de se remobiliser et de devenir encore plus fort.

« Cette défaite nous a beaucoup servi, elle nous permis de nous remobiliser et de devenir plus fort. L’Algérie est une grande équipe. Cette finale se jouera sur des détails. Une finale il y’a beaucoup d’émotions, beaucoup de stresse. L’Algerie est une grande équipe et deux grandes équipes se retrouveront ça sera une finale, une fête. C’est le football africain qui gagne et comme je vous l’ai dit une finale se jouera sur des détails ».

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)