Le Maccabi Haïfa s’est imposé ce jeudi soir devant le club slovène NS Mura et se qualifie donc au prochain tour, puisqu’il avait aussi remporté la manche aller. Pour le 2e tour de la compétition, les Israélites affronteront l’équipe des joueurs sénégalais, Abdallah Ndour et Bingourou Kamara, le Racing Club de Strasbourg, a appris Wiwsport via But Football Club.