Younousse Sankharé n’entre plus dans les plans de Paulo Sousa et des Girondins. Invité à se trouver un nouveau club, le milieu, pour lequel Cardiff est en pole selon nos informations, s’est agacé, dans L’Equipe, de l’attitude club bordelais à son égard.

Bordeaux a achevé sa pénible saison 2018-2019, terminée à la 14e place, par un succès à Caen (1-0) sur un but de Younousse Sankharé. Le milieu de terrain avait été relancé en Normandie après une série de matchs à l’écart du groupe. Mais cette réalisation n’a rien changé à sa situation à Bordeaux. Paulo Sousa n’en veut plus, les dirigeants aquitains non plus. Le doute sur ce dossier n’est plus permis après que l’international sénégalais a été écarté des stages des Girondins en Autriche puis actuellement aux Etats-Unis pour les EA Ligue 1 Games à Washington. Placé sur le marché des transferts, Sankharé intéresse particulièrement Cardiff selon nos informations, le club de Championship étant en pole sur ce dossier. Mais Sheffield United et Swansea se sont aussi positionnés alors que Villarreal et Leganès ont un œil sur lui.

RMC Sport