Avec 3 buts au compteur, Sadio Mané fait partie de la liste des meilleurs buteurs de cette CAN. D’ailleurs, il occupe la deuxième place à égalité avec Mahrez. Une course qui ne semble pas intéresser l’incontournable de la tanière. Sadio Mané veut rentrer avec la coupe, c’est son principal objectif. Une confession faite dans un entretien avec BBC rapporté par wiwsport.

Le Sénégal en finale de la coupe d’Afrique 17 ans après, es ce que vous pensiez à cela avant de venir au Caire?

Honnêtement, c’était clair. Je suis quelqu’un de raisonnable. Je pense qu’avec l’équipe qu’on a et le staff qu’on a, j’avais dis depuis le début qu’on est favori même si ce n’est pas une question de prétention… Je pense que je suis assez modeste pour le dire. A un certain moment, il ne faut pas se cacher la face, il faut dire les choses telles qu’elles sont. Aujourd’hui, on a eu la chance d’être jusqu’ici, on a tout à gagner!

Vous allez jouer une équipe qui vous a déjà battu, l’Algérie. Es ce que vous l’appréhender d’une autre manière?

Tout le monde a vu ce match… Je ne suis pas quelqu’un qui trouve des excuses. Mais maintenant nous sommes tous en finale. C’est vrai ils nous ont battu mais ce sera une motivation qu’une revanche. On a tous ce qu’il faut pour les battre. On fera tout et inch’allah, on va les battre.

Le Sénégal court après son premier sacre, es ce que vous pensez à la population, Bambaly en particulier et sénégalaise en générale?

Oui, bien sur! Nous sommes tous conscients de cela. C’est le rêve de chacun ici. Maintenant, on est en finale, il n’y a plus de calcul. On va tous essayer d’y aller à fond pour rendre toutes ces personnes fières. C’est vrai il y’aura de la pression. On le sait, c’est ce qui fait la beauté du foot. Il faut juste nous supporter et tout ira bien. Inch’allah, cette coupe on va le ramener au Sénégal.

Kalidou Koulibaly sera le grand absent. Es ce que vous en avez parlé, pour lui dire « écoute, on peux le faire, on le fera pour toi »?

On aimerait bien avoir Kouli sur le terrain parce que c’est vraiment un joueur important pour nous, sur ou en dehors du terrain parce qu’il est un leader. La fédé a saisi la CAF, espérons qu’il va jouer. Sinon on va essayer de jouer sans lui et de se donner à fond pour lui.

Vous êtes bien parti pour terminer meilleur buteur même si Igualo est devant vous, es ce un objectif personnel?

L’objectif personnel pour moi, c’est la coupe. Mais si l’occasion se présente pour moi, je vais la saisir. Pourquoi pas marquer deux buts de plus pour mon pays, gagner la coupe et finir meilleur buteur.

On va parler du ballon d’or, parce que dans certains pays du monde on ne parle pas souvent de la Can. L’année dernière, vous avez terminé derrière Aguero, après une belle saison, comment expliquez vous le fait que le footballeur africain soit moins valorisé?

Je pense que c’est un cri de cœur, qui à un moment donné, nous devons tous le faire. Ce n’est pas normal de ne pas considérer la CAN comme les autres tournois comme la Copa, l’Euro… C’est quelque chose qui est vraiment dommage. Et avec tout le respect que j’ai je pense qu’il faut que cela cesse!

wiwsport.com