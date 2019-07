L’équipe nationale du Sénégal a effectuée comme d’habitude sa séance d’entraînement au terrain annexe du stade 30 juin du Caire. Les lions préparent la finale de cette compétition face à l’Algérie vendredi prochain.

Sadio Mané et ses coéquipiers se sont entraînés ce mercredi et continuent la préparation de cette finale avec beaucoup de sérénité. Le groupe est au complet à deux jours de cette rencontre très attendue.

Alfred Ndiaye qui a manqué à la séance de ce mardi est de retour dans le groupe de performance d’Aliou Cissé. Le joueur de Malaga traîne une blessure depuis les matches de poule. Mais il a finalement rejoint ses coéquipiers.

Ce match entre le Sénégal et l’Algérie aura lieu au stade international du Caire. Aliou Cissé et Belmadi, les deux amis se retrouvent pour la deuxième fois dans cette compétition. Les fennecs avaient battu les poulains d’Aliou Cissé lors de la deuxième journée d groupe C.

wiwsport.com

(Mohamed El Amime Diop, envoyé spécial au Caire)