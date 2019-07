Lors de la conférence de presse avant-match, le sélectionneur national Alain Giresse a exprimé sa surprise à l’annonce des blessures de Youssef Msakni et Mouez Hassen.

D’aucuns savent que tous les Tunisiens sont contre le maintien du sélectionneur Français de leur équipe nationale, Alain Giresse, après les piètres prestations de l’équipe durant cette CAN en dépit du fait qu’elle se trouve dans le dernier carré.

Et la meilleure illustration du malaise qui caractérise le groupe de la sélection vient d’être remarquable lors de la conférence d’avant match pour la troisième place entre la Tunisie et le Nigéria, prévu ce mercredi au stade Al Salam du Caire. En effet, interrogé sur les blessures de ses joueurs, Mouez Hassen et Youssef Msakni, le sélectionneur des Aigles de Carthage (surnom de la sélection tunisienne), Alain Giresse a surpris tout le monde en déclarant : « Je ne suis pas au courant de l’absence des deux joueurs. Mais, d’où sort cette info ? », questionne t-il.

Cet état de fait reflète parfaitement le manque de coordination entre Giresse et son staff technique, d’autant que l’absence de Youssef Msakni et Mouez Hassen contre le Nigéria dans le cadre du match de classement de la CAN a été annoncée par la Fédération tunisienne de football sur sa page Facebook. Il faut donc bien noter que l’aventure d’Alain Giresse avec les Aigles de Carthage prendra fin juste après cette rencontre pur la troisième place de cette CAN 2019 dont la finale est prévue vendredi prochain au stade international du Caire entre l’Algérie et le Sénégal.

wiwsport.com