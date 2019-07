Invité sur le plateau de l’After Foot, sur RMC Sport, l’ancien international sénégalais, Souleymane Diawara a magnifié le collectif des Lions d’Aliou Cissé qui vont croiser l’Algérie en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, ce vendredi.

Souleymane Diawara croit savoir ce qui a réussi aux Lions du Sénégal jusqu’ici dans la compétition. S’il n’a pas manqué d’avouer que les Fennecs jouent le meilleur football de la CAN, l’ancien défenseur de l’équipe national du Sénégal croit bien aux chances d’Aliou Cissé et de ses hommes d’être sacrés champions d’Afrique cette fois.

Diawara magnifie beaucoup l’esprit collectif qui anime les hommes de Cissé depuis maintenant un certain temps. D’après lui, cette force collective rend bien service à ce groupe contrairement aux précédentes générations, notamment la leur où chacun jouait pour se montrer. Il admet que cette génération jouit d’un collectif qui a manqué aux précédentes.

Ancien coéquipier de Cissé, Souleymane Diawara a aussi défendu le bilan de ce dernier bien qu’il reconnait que le Sénégal n’a pas le meilleur jeu de la compétition. « Je dis toujours que c’est le résultat qui compte. Aliou Cissé est là depuis quatre ans, il nous emmène en Coupe du monde pour la première fois depuis 2002 et en finale de la CAN, insiste-t-il. Que voulez-vous lui reprocher? On a certes pas le plus beau jeu de la compétition mais on est en finale. Et à la fin, on ne retient que le vainqueur« , a-t-il affirmé sur le plateau de l’After Foot sur RMC Sport.

