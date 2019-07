Le Sud-africain Victor Gomes a été désigné par la Confédération Africaine de Football (CAF) pour diriger la finale de la CAN 2019 qui oppose l’Algérie au Sénégal vendredi. Il aura la lourde responsabilité de bien arbitrer cette rencontre tant attendu. Sera-t-il à la hauteur, l’avenir nous le dira. Mais en attendant de le savoir, voyons voir qui est Victor Gomes.

De son vrai nom Victor Miguel de Freitas Gomes, le sifflet sud-africain est né en 1982 à Johannesburg (37 ans). Il est arbitre FIFA depuis 2011 et a dirigé plusieurs rencontres importantes sur le continent depuis lors.

Décrit par certains comme un arbitre rigoureux, Victor Gomes a récemment défrayé la chronique sur le continent. En effet, il a dénoncé une tentative de corruption lors du match qui a opposé le club nigérian de Plateau United à l’USMA en barrage aller de la Coupe CAF 2018. Sans designer l’identité ou la nationalité des auteurs de la tentative de corruption, le sifflet sud-africain a laissé entendre qu’on lui a proposé 30.000 dollars en liquide pour favoriser l’une des deux équipes. Une somme qu’il a bien évidemment refusé.

Victor Gomes a par ailleurs déjà arbitré deux rencontres de la CAN 2019. Il s’agit des matchs Egypte-RD Congo (phase de poule dans le groupe A) et Tunisie-Ghana (1/4 de finale). Par rapport au deuxième match, le sud africain a été controversé pour avoir refusé, après faute d’appréciation de la VAR, un but de Jordan Ayew.

source : africatopsport