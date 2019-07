En match de classement de la Coupe d’Afrique des Nations, le Nigeria a dominé ce mercredi la Tunisie (1-0) pour s’adjuger la médaille de Bronze de la compétition, synonyme de troisième place sur le podium.

L’affiche s’annonçait indécise pour ces deux équipes malheureuses des demi-finales, le Nigeria et la Tunisie. Grands spécialistes des troisièmes places dans l’histoire de la CAN, les Super Eagles ont dominé les Aigles de Carthage sur la plus petite des marques (1-0).

Apparus comme un peu épuisés cet après-midi, les Tunisiens n’ont pas vraiment causé de problèmes aux Nigérians. Très ambitieux dès le début du match, le but d’opportuniste d’Ighalo, meilleur buteur de cette édition avec 5 réalisations a très vite abréger le match (3′).

Pas en réussite finalement avec ses gardiens de but dans cette CAN 2019, la Tunisie a affiché ce mercredi le même visage que lors des phases de poule, laissant son adversaire plus mordant et plus décidé à s’installer sur la troisième marche du podium. La grande finale entre le Sénégal et l’Algérie se jouera ce vendredi, à partir de 19H GMT au stade International du Caire.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAFCON2019 #TUNNGA pic.twitter.com/8xYwbi8BOg — CAF (@CAF_Online) July 17, 2019

