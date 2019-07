Le Sénégal joue la finale de la coupe d’Afrique des Nations vendredi prochain face à l’Algérie. Les lions se préparent déjà pour cette rencontre décisive qui peut faire de leur génération la première équipe à remporter une coupe d’Afrique des nations. Cheikh Ndoye et Edouard Mendy assisteront à cette finale.

Durant cette campagne, Edouard Mendy s’est blessé à la main et évacué en France pour aller suivre son traitement. Le gardien de but sénégalais a été victime d’une blessure lors des échauffements de la rencontre entre le Sénégal et le Kenya, comptant pour la troisième journée de la poule C.

Edouard était donc forfait pour le reste de la compétition. Pourtant c’était le gardien de but numéro 1 et il a disputé deux rencontres dans cette compétition. Il est remplacé par Alfred Gomis, homme du match lors des demi finales face à la Tunisie qui est entrain de faire un bon tournoi.

L’autre est un patriote, un joueur engagé, un fidèle serviteur du sélectionneur Aliou Cissé. Il s’agit de Cheikh Ndoye. Le milieu de terrain sénégalais s’est battu avant la coupe d’Afrique des nations. Il s’est blessé lors de la rencontre amicale en mars dernier face au Mali au stade LSS.

Selon le capitaine des lions, ces deux lions assiéront à la finale de cette coupe d’Afrique des lions. Cheikhou Kouyaté a confié au micro de wiwsport.com que Cheikh Ndoye et Edouard Mendy assisteront à cette belle finale.

Les deux joueurs sénégalais viendront pour apporter leur soutien à leurs coéquipiers dans cette finale de coupe d’Afrique des Nations. « J’ai eu Edouard hier il m’a dit qu’il va venir, ainsi que Cheikh Ndoye aussi. Donc cela plaisir de savoir que tous les joueurs sont concernés même ceux qui ne sont pas là. Donc c’est une source de motivation », affirme le capitaine des lions.

wiwsport.com

Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire