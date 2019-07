Cheikhou Kouyate s’est prononcé sur la finale qui opposera le Sénégal à l’Algérie vendredi prochain.

Le capitaine des lions explique au micro de wiwsport.com que ce n’est pas une revanche mais plutôt jouer pour gagner.

« Ce ne sera pas une revanche, nous allons jouer pour gagner. On n’ira pas avec un esprit revanchard. Nous comptons tout donner pour gagner la Coupe », annonce Cheikhou Kouyate.

Il avance et confie à wiwsport.com qu’ils feront leur possible pour remporter cette coupe d’Afrique des Nations au soir du 19 juillet: « On sait que nous travaillons pour aller jusqu’au bout et le jour j on le montrera. Ce qu’on veut c’est écrire notre propre histoire, c’est faire plaisir à nos familles et aux sénégalais et pour cela on donnera tout. Même si le match devait se jouer demain, on est prêt. »

Par rapport à l’absence de Kalidou Koulibaly qui est suspendu pour cette finale, Cheikhou Kouyate estime qu’ils aimeraient bien jouer cette finale avec le défenseur de Naples. « Kalidou est un grand joueur, important pour l’équipe un cadre. On aimerait bien jouer cette finale avec lui mais maintenant comme je dis on est un groupe de 23 joueurs tous capables de représenter notre pays », confie le capitaine des lions.

wiwsport.com

(Mohamed El Amime Diop, envoyé spécial au Caire)