Alors que Zinedine Zidane apprécierait le profil de Sadio Mané, le Real Madrid n’aurait pas écarté l’idée de recruter l’international sénégalais de Liverpool.

Le recrutement galactique du Real Madrid pourrait prendre une autre ampleur dans les prochaines semaines. Après avoir recruté Eden Hazard ou encore Luka Jovic pour renforcer le secteur offensif de l’effectif de Zinedine Zidane les Merengue auraient coché le nom de Sadio Mané alors que Liverpool souhaiterait garder son attaquant à tout prix. Si Paul Pogba resterait la priorité de « ZZ », le Real Madrid n’aurait pas abandonné la piste menant à l’international sénégalais.

Selon les informations divulguées par Okdiario, l e Real Madrid n’aurait pas renoncé à recruter Sadio Mané et la piste conduisant à l’attaquant de Liverpool serait toujours à l’ordre du jour en interne. Florentino Perez n’écarterait pas cette possibilité, d’autant plus que le numéro 10 de la sélection sénégalaise réalise une bonne CAN avec son pays et disputera la finale face à l’Algerie ce vendredi. Reste à savoir si le Real Madrid aura la capacité financière pour s’attacher les services d’un nouveau « galactique », grand artisan de la récente victoire des Reds en Ligue des Champions.

10Sport