Il sera l’une des principales forces du Sénégal à la Coupe du monde du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine. En attendant, l’intérieur Maurice Ndour (2,06m, 27 ans) passe de UNICS Kazan à Valence.

Maurice Ndour a été formé à l’université d’Ohio, a porté le maillot du Real Madrid et des New York Knicks (32 matches) et il avait rejoint Kazan en 2007. Il a été consacré meilleur défenseur de VTB League la saison passée.

Il a déjà connu l’Espagne puisque fin 2015 il avait rejoint le Real Madrid pour jouer douze matchs de Liga et six d’EuroLeague.

