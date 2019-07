On les a laissés en pleurs dimanche, on les retrouve ce mercredi soir au Caire pour la petite finale. La CAN touche à sa fin. Tunisie et Nigeria disputent la petite finale ce mercredi.

”Nous resterons concentrés sur la troisième place et espérons finir sur un résultat heureux. J’ai travaillé en Tunisie mais sur le terrain cela ne veut rien dire. Les deux équipes ont des ambitions similaires et beaucoup de jeunes joueurs souhaitent gagner. Alain Giresse est un entraîneur expérimenté et je suis toujours heureux de jouer contre lui. Lorsque vous faites partie des quatre meilleures équipes du continent, c’est un bon résultat et notre équipe a un avenir brillant.”, a déclaré le Gernot Rohr, sélectionneur du Nigeria en conférence de presse.

Alex Iwobi, attaquant du Nigeria

”Nous apprenons toujours de nos erreurs. Nous sommes une jeune équipe et espérons rentrer à la maison avec la troisième place. Nous allons entrer dans le match avec le respect et le sérieux nécessaires.”

Les Super Eagles avaient sombré dans le dernier carré face à l’Algérie avec un coup franc magistral de Mahrez à quelques secondes de la fin (1-0). Quant aux Tunisiens, Ils n’avaient pas réussi à passer devant les hommes d’Aliou Cissé. Les deux sélections vont se disputer la médaille de bronze ce mercredi à 19h au stade de l’académie militaire du Caire.

