On le voyait déjà venir, rien qu’à entendre les bouts de quelques extraits de son interview balancés comme des amuse-gueules sur la chaîne publique camerounaise. “La question du maintien de Monsieur Seedorf a la tête de notre sélection fanion est clairement posée”, a commencé le ministre camerounais des Sports et de l’Education physique Narcisse Mouelle Kombi.

N’ayant pas atteint leurs objectifs après l’élimination du Cameroun par le Nigéria en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert devraient plier bagage. C’est la décision du Ministre des sports camerounais Narcisse Mouelle Kombi qui vient en effet réclamer de la Fécafoot (Fédération camerounaise de football) leur limogeage.

«La question du maintien de monsieur Seedorf à la tête de notre sélection fanion est clairement posée. Il ne me semble pas que cette question puisse trouver raisonnablement, objectivement, au regard de toutes les circonstances que j’ai évoquées, une réponse en termes de reconduction. Son maintien me parait problématique. J’ai demandé à monsieur le président de la Fecafoot, de le lui signifier, conformément aux stipulations pertinentes du contrat. (…) Les Lions Indomptables se sont signalés par un jeu parfois inefficace, monotone, stéréotypé, et même prévisible, ainsi que par l’absence d’un véritable leader de groupe. Leur élimination tient de l’incapacité du sélectionneur à mettre sur pied une équipe conquérante et cohérente ; de sa difficulté à maîtriser l’ensemble du groupe et à y faire régner l’ordre et la discipline», a-t-il dit lundi soir au micro de la CRTV.

wiwsport.com