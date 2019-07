Les images de la fin du match Sénégal-Tunisie n’ont pas plus aux internautes tunisiens qui ont fustigé l’attitude de leur coach Alain Giresse, ancien sélectionneur des lions. Ce dernier était tout souriant dans les bras de Cheikhou Kouyaté et Sadio Mané.

L’ancien sélectionneur des lions et actuellement celui de la Tunisie a du expliquer son comportement après le match Sénégal-Tunisie. Alain Giresse a été attaqué sur les réseaux sociaux par des internautes, surtout tunisiens pour avoir pris le maillot de Sadio Mané, sourire avec Cheikhou Kouyaté ou encore féliciter Aliou Cissé…

Sans entrer dans les détails, le technicien français a déclaré en conférence de presse: « J’ai accepté les maillots de Mané et Traoré (lors du match Tunisie vs Mali) de façon spontanée. Si j’avais refusé, on m’aurait traité de racisme. Je préfère m’arrêter là concernant ce sujet. Moi je le vois comme ça, c’est ma façon de percevoir les choses. Après chacun est libre de commenter comme il le souhaite ».

Un discours qui répond à tous ses détracteurs qui n’ont pas aimé sa proximité avec les joueurs sénégalais qu’il a eu à sélectionner entre 2013 et 2015.

