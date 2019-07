Même si Ama Baldé souhaite toujours affronter Lac 2, ce dernier n’est pas encore prêt à lui rendre la perche. Des propos qu’il a révélé après son combat contre Boy Niang. Car selon le Diato, il veut respecter les consignes de Falaye Baldé. Et pour solder son compte avec Boy Niang, il promet de déposer un recours.

« Je n’ai rien à dire à propos de Ama Baldé. Maintenant, il commence à devenir têtu mais puff, ce n’est pas important. Quoi qu’il en soit, je lui dois du respect, ne serait-ce que pour son père, sa maman et son frère, Jules Baldé. Je ne cherche pas à être ami avec lui. Mais, il y a quelque chose de très fort qui nous lie. Et son frère sait très bien de quoi je parle. Peut-être lui, il en sait pas grand-chose. Pour la mémoire de son père, je ne veux pas rentrer en conflit avec lui. Il n’a qu’à continuer son chemin et me laisser tranquille », a lâché Lac 2 au micro de luttetv.

Wiwsport.com