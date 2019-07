La Coupe d’Afrique des Nations nous réserve pour cette édition une finale inédite entre l’Algérie et le Sénégal. Un choc qui cache un duel entre deux des meilleurs joueurs africains, Sadio Mané et Riyad Mahrez.

Leaders de leurs sélections, les deux joueurs se sont bien illustrés tout au long de la compétition. Avec chacun trois buts jusque là et une passe décisive pour le Sénégalais, Mané et Mahrez se donnent rendez-vous pour cette grande finale du 19 juillet pour le verdict du meilleur. Si la saison a largement plaidé pour la star sénégalaise, cette Coupe d’Afrique a tout de même rapproché les deux vedettes du football africain.

Si le joueur de Liverpool est resté muet lors de la demi-finale du Sénégal, il a largement participé au succès des Lions du Sénégal dans cette CAN. A ce jour, Sadio aurait été à 5 buts, s’il n’avait pas raté deux penalties. Auteur d’une très belle saison avec les Reds de Liverpool, d’où il a fini Champion d’Europe face à Tottenham à Madrid le 1er juin dernier, Mané garde toutefois un avantage net devant son homologue Algérien. Avec 22 buts inscrits lors de la saison 2018-2019, Sadio Mané est co-meilleur de la Premier League avec Salah et Aubameyang. Terminant à la deuxième marche du podium lors des deux précédentes éditions du Ballon d’Or africain derrière l’Égyptien, Salah, Mané n’a jamais été aussi près du sacre du Meilleur Joueur Africain.

En face, Riyad Mahrez mène aussi aux mains de leader technique de son équipe dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Ayant inscrit trois buts dans cette édition, le joueur de Manchester City est plus qu’impliqué dans les 12 buts algériens jusque là. Champion de Premier League 2019 avec Manchester City devant Liverpool de Mané, le Fennec a joué 27 matchs avec Guardiola en championnat et a marqué 7 buts et 4 passes décisives. En C1, Mahrez n’a pas été autant fulgurant, il n’a joué que 6 matchs pour un seul but lors de la défunte saison où City est sorti de la compétition en 1/4 par Tottenham. S’il peut concurrencer aujourd’hui avec le numéro 10 sénégalais, c’est juste par une bonne CAN où il faudra attendre leur performance en finale le 19 juillet prochain pour voir qui sortira vainqueur de ce duel entre deux stratèges africains.

Sous l’ombre du talent de Mohamed Salah lors des deux dernières années, Sadio Mané semble avoir une petite marge de confort cette fois alors qu’il a tutoyé l’Égyptien tout au long de la saison en club et réussi à faire mieux que lui dans cette CAN en Egypte. Mahrez, un talent du continent affirmé et Ballon d’Or africain en 2016 ne semble pas faire autant le poids pour menacer son rêve de tenir la promesse faite au peuple sénégalais de leur rapporter le Prix.

