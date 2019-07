La belle histoire se poursuit pour les Barea de Madagascar. Après un parcours historique à la CAN 2019 et un retour triomphal à Antananarivo, les hommes de Nicolas Dupuis ont été décorés ce lundi par le président Andry Rajoelina.

Prévu pour être faite hier, la cérémonie de décoration a été effectuée ce lundi au Palais d’Iavoloha. Le groupe des Barea de la CAN 2019 a été fait ce jour «Chevalier de l’ordre national malgache».

Ce titre honorifique leur a été attribué, en premier lieu grâce à leur exploit à la CAN 2019 et en second lieu aux répercussions qu’a eu leur parcours sur la société malgache. En effet, leur prestation au cours de la compétition a permis au peuple malgache de s’unir dans la joie autour d’un objectif commun.

Éliminé par la Tunisie en quarts de finale de la CAN 2019 pour sa première, Madagascar est l’une des sensations du tournoi. Il est sorti leader du groupe B dans lequel loge le Burundi et les ogres Nigérians et Guinéens avant d’éliminer en 8ès de finale un autre grand du continent, la RDC. Un parcours mémorable pour un pays qui participe à une phase finale de CAN pour la première fois.

Africatopsports