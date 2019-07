Désormais, Sadio Mané n’occupe plus la tête du classement des meilleurs buteurs de la Coupe d’Afrique des nations.

Muet face à la Tunisie en demi-finale, l’attaquant sénégalais a été dépassé par la stars nigériane Ighalo qui a marqué son quatrième but de la compétition hier, contre l’Algérie.

Une étape de plus pour Riyad Mahrez, l’attaquant algérien a inscrit son troisième but de la compétition d’un splendide coup-franc et il rejoint son compatriote Ounas, Sadio Mané et Bakambu (éliminé), comme 2e ex-æquo.

Classement meilleurs buteurs

4 buts : Ighalo (Nigeria)

3 buts : Mané (Sénégal), Ounas (Algérie), Mahrez (Algérie), Bakambu (RD Congo)

2 buts : Andriamatsinoro (Madagascar), J. Ayew (Ghana), Bahoken

(Cameroun), Belaili (Algérie), En-Nesyri (Maroc), Mahrez (Algérie), Okwi (Ouganda),

Olunga (Kenya), Poté (Bénin), Salah (Egypte), Yattara (Guinée)

1 but : Gana Gueye (Sénégal), Baldé (Sénégal), Diatta (Sénégal), Sarr (Sénégal), Adilehou (Bénin), Al-Muhamadi (Egypte), Amada (Madagascar), Andrianantenaina (Madagascar), Andriatsima (Madagascar), Assombalonga (RD Congo), A. Ayew (Ghana), Banana (Cameroun), Billiat (Zimbabwe), Bolingi (RD Congo), Bounedjah (Algérie), Boussoufa (Maroc), Cornet (Côte d’Ivoire), Diaby (Mali), Djalma (Angola), El Hacen (Mauritanie), El Mohamadi (Egypte), Gradel (Côte d’Ivoire), Haidara (Mali), Hassan (Egypte), Ilaimaharitra (Madagascar), Iwobi (Nigeria), Kaba (Guinée), Kaddu (Ouganda), Kamano (Guinée), Kamatuka (Namibie), Khazri (Tunisie), Kodjia (Côte d’Ivoire), Lorch (Afrique du Sud), Marega (Mali), Mbemba (RD Congo), Mbwana (Tanzanie), Msakni (Tunisie), Msuwa (Tanzanie), Njie (Cameroun), Nomenjanahary (Madagascar), Omeruo (Nigeria), Omolo (Kenya), Partey (Ghana), Samassekou (Mali), Serey Die (Côte d’Ivoire), Slimani (Algérie), Traore (Mali), Traoré (Mali), Zaha (Côte d’Ivoire), Zungu (Afrique du Sud).

wiwsport.com