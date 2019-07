La première demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations est lancée. Apres avoir respectivement battu le Bénin et le Madagascar, Lions et Aigles de Carthage se frottent pour une place à la grande finale prévue ce vendredi.

Ismaila Sarr et Diao Baldé Keita sur le banc de touche, les lions du Sénégal se sont présentés en 4-3-3 avec la titularisation Krepin Diatta à la place du rennais à droite. Mbaye Niang reconduit. D’entrée, les lions ont privé les aigles de carthage de ballon et imposés un rythme soutenu. Sabaly et Sadio Mané multiplient les appels mais sans véritablement inquiétés le gardien tunisien. Il fallait attendre à la 32e minute de jeu pour assister à la superbe frappe de Sabaly dévié par la barre transversale. Le gardien Tunisien a eu chaud sur ce coup. Les lions sans forcés font match nul et vierge à la pause contre la Tunisie.

