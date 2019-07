La première demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 oppose Sénégal et la Tunisie, ce dimanche à 16h. Le pays de la Téranga n’a jusqu’ici jamais remporté la CAN. Il a néanmoins été sacré vice-champion avec la génération d’Aliou Cissé et compagnie.

Deux grandes nations de football aux ambitions retrouvées s’affrontent ce dimanche, pour la première demi-finale de cette CAN : d’un côté le Sénégal, qui n’a plus été finaliste de la CAN depuis 2002 ; de l’autre, la Tunisie, qui rêve de se rapprocher de son deuxième sacre dans la compétition après celui de 2004.

Une belle opportunité pour cette génération de la bande à Sadio Mané de marquer leur empreinte dans l’histoire du football sénégalais comme l’a déjà fait celle de 2002. Cette année-là reste jusqu’ici « l’année du Sénégal ». Les coéquipiers d’El Hadji Diouf étaient vice-champions d’Afrique à l’époque, derrière le Cameroun. Il s’agit de la meilleure participation du Sénégal à une Coupe d’Afrique des nations en termes de résultats. A moins que Coulibaly et ses partenaires nous prouvent le contraire en Egypte.

La rencontre s’annonce indécise entre les Lions de la Teranga et les Aigles de Carthage, et chaque camp a abordé le match avec ambition et prudence. « On est face à un gros morceau. On sait qu’il y aura une très belle équipe en face avec des joueurs talentueux, mais on en a aussi de notre côté. Il faudra mettre beaucoup d’ingrédients, faire beaucoup d’efforts et être efficaces », a par exemple indiqué le capitaine tunisien Wahbi Khazri, après la qualification pour le dernier carré. « L’équipe du Sénégal a beaucoup progressé ces derniers temps, elle a gagné en qualité et en expérience et nous savons l’attente du peuple par rapport à ce match », a indiqué l’arrière droit sénégalais, Lamine Gassama.

L’édition 2019 correspond à la 14ème participation du Sénégal à une CAN. Retour sur le parcours de la tanière en Coupe d’Afrique depuis sa première participation en 1965.

Demi-finale – 4e place : 1990, 2006

Quarts de finale : 1992, 1994, 2000, 2004, 2017

Finale – vice-champion : 2002;

Premier tour : 1965 (Première participation), 1986, 2008, 2012, 2015;

2019 : demi-finaliste (Sénégal vs Tunisie)

