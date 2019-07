L’équipe du Sénégal va disputer dans moins de deux heures sa première demi-finale depuis 2006 dans une Coupe d’Afrique des Nations. Les hommes d’Aliou Cissé doivent écarter les Aigles de Carthage pour une place en finale. En cas de victoire, une belle cagnotte de 10 millions FCFA chacun les attend. Le vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football, Saer Seck, par ailleurs chef de la délégation officielle du Sénégal dans cette CAN, a confirmé cette hypothèse. Au micro de la RTS1, le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel s’est longuement entretenu avec nos confrères.

Quelle est l’ambiance qui règne au sein de la tanière à quelques heures de la demi-finale face à la Tunisie ?

« Très bonne ambiance ! Elle est sereine. On est concentré et déterminé. Et je pense qu’on a une excellente ambiance pour préparer un bon match contre la Tunisie. »

Recevez-vous des ondes positives cette année, qui permettent de croire que le Sénégal est tout proche de son objectif c’est-à-dire remporter la CAN ?

« Ecoutez ! Depuis qu’on a quitté Dakar, on est tous concentré sur cet objectif, d’aller le plus loin possible dans cette CAN, d’être présents, le soir du 19 juillet au stade international du Caire pour disputer cette finale et remporter pour la première fois cette compétition. Donc, on n’a toujours pas dévié l’objectif qu’on s’est fixé depuis le départ. Toute la délégation officielle (staffs, joueurs, etc…) est absolument concentrée sur cet objectif et j’espère qu’avec les prières des sénégalais et leur soutien, nous pourrons l’atteindrons. »

Il parait que la prime de qualification pour la finale a été augmentée à 10 millions de FCFA. Est-ce que vous confirmez cette information ?

« Oui, je la confirme. Mais, je pense qu’aujourd’hui, au-delàs de la question des primes, l’envi de donner un trophée au peuple sénégalais, est le principal déterminisme des joueurs. Ils sont vraiment tous focus et ont envie de faire plaisir au peuple sénégalais en leur offrant un premier titre continental. Oui, la prime fait partie du jeu. C’est un élément de motivation mais vraiment les joueurs en parlent trois minutes et ensuite sont… C’est-à-dire, même si on leurs avaient donné zéro de prime, je pense que le niveau de motivation aurait été la même. »

