Le Sénégal a peiné cet après-midi pour s’offrir une place en finale de la Coupe d’Afrique des Nations après 17 ans d’absence. Face à la Tunisie ce dimanche, les Lions ont pu user de leur caractère et de leur force mental pour venir à bout des Aigles de Carthage (1-0).

Cette affiche de la première demi-finale de la CAN 2019 opposait les deux premières nations de football du continent africain. Le Sénégal face à la Tunisie était un choc qui promettait du spectacle bien que la Tunisie soit un peu en dessous de la formation des Lions du Sénégal. Mais les hommes d’Alain Giresse étaient montés en puissance au fil du tournoi et se dressait comme un piège devant Aliou Cissé.

Au bout de 120 minutes de jeu, le Sénégal, après 17 ans d’absence dans une finale de Coupe d’Afrique des Nations, se hisse à la dernière marche du podium et a en main les cartes pour rentrer dans l’histoire de la compétition, qu’il n’a jamais remporté d’ailleurs.

Et pour cette grande final du vendredi 19 juillet prochain, Aliou Cissé devra s’aligner en finale sans sa pièce la plus précieuse, le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly. Le colosse napolitain a écopé d’un carton jaune qui le privera de la fête face aux Fennecs, pour un remake de revanche. L’Algérie avait dominé le Sénégal en match de poule (1-0), lors de la deuxième journée du groupe C.

wiwsport.com