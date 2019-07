Jusqu’ici l’un des meilleurs hommes de la compétition, Pape Alioune Ndiaye a été néanmoins pas flamboyant cet après-midi contre la Tunisie. Par contre le milieu de terrain de Galatasaray se dit content de cette qualification et rêve de soulever le trophée continental pour le Sénégal.

« On est content mais quand on gagnera la coupe ça sera mieux. Ce n’était pas facile. C’est une demi-finale de Coupe d’Afrique. Mais je pense que dans l’ensemble on a su garder les nerfs solides et on s’est beaucoup parlé. On a essayé de s’entraider et puis voilà.

On savait que le match pouvait durer 120 minutes, mentalement on était prêt, on a su marquer ce but en prolongation et on a géré le match. Désormais c’est la finale et on va tout faire pour rentrer avec la coupe à Dakar Inch’Allah », avoue le milieu de terrain Sénégalais au micro de notre envoyé spécial en Egypte.

Le Sénégal va défier l’Algérie en finale vendredi 19 juillet à 19h00 Gmt.

