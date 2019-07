L’attaquant sénégalais , Mbaye Daigne se dit fier d’être parmi le groupe qui a permis à l’équipe nationale du Sénégal de se hisser en finale de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2019. Par ailleurs, le sociétaire de Galatasaray se projette déjà à la grande finale prévue ce vendredi, contre l’Algérie.

« Je suis très content d’être parmi les 23 joueurs qui amènent le Sénégal en finale de coupe d’Afrique. Je suis très content, j’y croyais ainsi que mes coéquipiers. On se donne rendez vous vendredi Inch’Allah pour revenir et se battre comme aujourd’hui.

« On va préparer la finale comme les autres matches. On va continuer la préparation et je prie pour que le groupe soit au complet tous les joueurs en bonne forme et on viendra gagner la coupe Inch’Allah », souhaite Mbaye Diagne, au micro de notre envoyé spécial en Egypte.

Le Sénégal va défier l’Algérie pour cette finale de la CAN prévue vendredi au Caire.

wiwsport.com