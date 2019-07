Malgré un penalty manqué par Henry Saivet et un concédé à un quart d’heure de la fin, le Sénégal a réussi à arracher son ticket pour la grande finale de cette CAN.

En effet, Cissé sera le premier à disputer une finale de la CAN en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. « J’avais promis un jour d’amener cette équipe en finale de la CAN. Je me rappelle, lorsque je venais de prendre les reines de l’équipe, j’avais tenu ces propos. Aujourd’hui, c’est fait et je remercie tous ceux qui m’ont soutenu depuis le début. Ce n’était pas facile. Rien n’a été simple », a déclaré en conférence de presse le sélectionneur des Lions avant de révéler une promesse qu’il avait fait à Koulibaly.

« J’avais dit à Koulibaly , vient en équipe nationale et je te ferai jouer une Coupe du monde et une finale de Coupe d’Afrique. Aujourd’hui, la promesse est tenue »

La finale se disputera le 19 juillet contre l’Algérie au stade international du Caire. Après 17ans de disette, Aliou Cissé conduit ainsi le Sénégal vers sa seconde finale après l’épopée de 2002.

