Aliou Cissé et ses poulains retrouvaient ce dimanche Alain Giresse et les Aigles de Carthage. En demi-finale de la CAN Egypte 2019, les Lions ont pris le dessus sur des Maghrébins sur la plus petite des marques. En zone mixte, Aliou Cissé n’a pas manqué de rendre hommage à l’ancien coach de la Tanière, aujourd’hui sur le banc de la Tunisie.

Le Sénégal est arrivé à bout de la Tunisie ce dimanche, pour le compte des demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations. Très heureux de retrouver la finale de la CAN après celle jouée en 2002 en tant que capitaine de la sélection nationale, Aliou Cissé a exprimé toute sa joie après la qualification de ce soir. « C’est une fierté. Ça faisait dix-sept ans qu’on n’était pas arrivés à ce niveau, depuis ma génération en 2002 », a-t-il lâché en zone mixte.

Le sélectionneur nationale du Sénégal a rendu hommage à Alain Giresse. « Je félicite Alain Giresse, car il m’a légué un groupe et m’a permis de mieux le connaître. On a eu de longues discussions. Cette qualification est aussi pour lui, car il a fait un bon boulot au Sénégal. Il fait partie aussi de ce travail-là », dixit Cissé à l’égard du technicien français. En effet, Giresse avait les rênes de la Tanière avant l’arrivée de Cissé et avait même posé les prémices de cette belle génération, à l’image de Sadio Mané.

Spectateur comme tout le monde du film de cette affiche aux allures indécises, Aliou Cissé a magnifié le scénario du match. En vrai sportif, l’ancien capitaine du Sénégal a semblé être séduit et ému du scénario de la rencontre. « C’est le charme du foot, cette excitation. C’est indécis, on ne maîtrise rien du tout. Le match a été incroyable, ça restera dans les annales du foot africain », avoue Aliou Cissé au terme du match à haute intensité.

Alain Giresse après le match: « Je voudrais dire à Aliou que je suis son 1er supporter. Il sera un plus grand entraineur que le joueur qu'il fut parce qu'il va la gagner cette Can. »#SENTUN #CAN2019 pic.twitter.com/MnCzWuwwVt — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 14, 2019

wiwsport.com