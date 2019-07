C’était l’une des plus belles affiches de l’arène cette saison, Boy Niang 2-Lac 2. Mais au bout d’un long combat sans réelles actions, les deux lutteurs se séparent par un match nul.

Ce combat était indécis, exempt de presque tout pronostic avant la date. Mais c’est parce que les deux protagonistes de ce jour ont un style plutôt défensif (attentiste), et le monde de la lutte se demandait quel allait être l’issue de ce choc de titans. Champion affirmé de Pikine derrière Eumeu Sène et Ama Baldé, Boy Niang est un jeune lutteur prêt à déranger la hiérarchie, en bousculant un colosse comme Lac 2, celui qui se montre comme le plus prenable de la Cour des Grands.

La première série de 20 minutes n’a pas suffi à départager les deux lutteurs, Boy Niang 2 et Lac 2. Mais cela est loin d’être une surprise pour le public présent dans la nouvelle Arène Nationale. Après 27 minutes de combat, les spectateurs croyaient assister à une chute par 4 appuis, après que l’arbitre ait sifflé au bout d’une action litigieuse. Mais l’arbitre a décidé de rappeler les deux lutteurs au centre de l’enceinte.

Mais comme prévu et à la désolation de tout le monde de la lutte, les deux lutteurs se séparent par un nul piètre, car sans livrer un gros spectacle ce soir. Il faut dire que ce sort du choc est loin de faire les affaires de Lac 2, mais aussi freine les ardeurs de Boy Niang 2.

Match nul entre Lac de Guiers 2 et Boy Niang 2 👉🏾 Plus de détails sur https://t.co/oH84RQA1Ly pic.twitter.com/qgZBj0bNQj — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) July 13, 2019

