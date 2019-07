Les dés sont déjà jetés. Il ne reste plus que quelques heures pour voir Lac 2 et Boy Niang 2 à l’oeuvre à l’arène nationale. Cet antre sera le théâtre des joutes entre Guediawaye et Pikine.

Il s’agit du premier rendez-vous de VIP dans ce nouveau bijou de l’arène. Un combat à domicile également pour le Thiapathioli. Pour ce qui est du promoteur, le frère d’Aziz Ndiaye a mis les billets à la disposition des amateurs et les prix varient entre 3.000 et 25.000 FCFA. La tribune des supporters coûte 3.000, celle des amateurs 5.000, l’annexe loge 10.000 et la loge officielle 25.000 FCFA, renseigne le quotidien Sunu Lamb.

Wiwsport.com