Après 30 minutes de confrontation, le trio arbitral a déclaré nul le duel opposant Boy Niang 2 à Lac 2 de Walo. Ce dernier, qui a récolté cinq avertissements pour recul stratégique tout comme son adversaire, est persuadé, dit-il, qu’il a remporté ce combat, qui l’opposait au fils de De Gaule. Les deux lutteurs se sont exprimés après le combat sur le plateau de Becaye Mbaye.

« J’ai remporté ce combat, il n’y a même pas de doute là-dessus. Je connais ce qui me revient de droit et inchallah je ferai un recours. Je n’étais pas venu pour perdre aujourd’hui. Je me suis entraîné comme un fou jusqu’à uriner du sang. Mais quoiqu’il en soit, Boy Niang devait être un peu fair-play et accepter qu’il a perdu ce duel comme je l’avais fait contre Eumeu Sène », a lâché le puncheur.

De son côté, le fils de De Gaule rétorque qu’il a travaillé dur jusqu’ici du coup, c’était impensable pour lui de faire cadeau à Lac 2, qui selon lui n’a fait aucun effort dans ce combat. « Becaye, j’ai mené les hostilités du début à la fin. J’ai fait un parcours sans faute pour en arriver là, donc je ne pouvais pas venir prendre des risques devant un adversaire qui, durant toute la partie n’a à aucun moment tenté quoi que ce soit », confie l’espoir de Pikine.

Ce combat entre le chouchou de Pikine et Lac 2 était très attendu par les puristes sénégalais. Après un coup sanguinaire de Boy Niang et un corps à corps qui a duré une demi-heure, le fils de De Gaule n’a finalement pas pu confirmer devant la force et la technicité du Puncheur du Walo.

Wiwsport.com