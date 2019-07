La demi-finale entre le Sénégal et la Tunisie est prévue ce dimanche au stade 30 juin du Caire. Les sélectionneurs des deux équipes ont tenu une conférence de presse d’avant match ce samedi matin.

Il y’a eu beaucoup de polémiques par rapport à cette rencontre décisive pour ces deux équipes. Avec le passage du sélectionneur français Alain Giresse au Sénégal, cette rencontre est devenue particulière depuis l’annonce de l’affiche.

Le sélectionneur des lions Aliou Cissé explique au micro de wiwsport.com que cette rencontre reste une confrontation entre le Sénégal et la Tunisie mais pas Alain Giresse contre lui.

« C’est n’est pas Aliou Cissé contre Alain Giresse, mais plutôt le Sénégal contre la Tunisie. On se connait bien. Dans le football moderne, tout le monde se connaît. La Tunisie a eu des débuts difficiles, mais on respecte bien cette équipe qui maîtrise les sorties de ballon. Elle a aussi de bons joueurs comme Msakni, Khazri qui sont intéressants. Nous respectons l’équipe tunisienne », annonce Aliou Cissé ».

Il avance sur leur souhait d’aller en finale mais aussi de remporter cette coupe d’Afrique: « C’est un rêve de tout un peuple de remporter la Coupe d’Afrique pour une première. En 2002, on était à deux doigts de l’emporter, mais ça ne s’était pas fait. Cette année, on espère le faire cette mais face à la Tunisie, on jouera notre football ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)